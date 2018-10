O sargento Vidal dos Santos Carvalho, 48 anos, morreu na madrugada deste domingo (7) no Hospital de Urgência de Teresina. O policial militar estava internado na unidade hospitalar desde a última quarta-feira, quando foi baleado durante um assalto a uma joalheria localizada no Centro de Teresina.

Durante a ação, o PM levou um tiro nas costas e sofreu uma lesão no intestino. A vítima ainda passou por duas cirurgias, mas seu quadro de saúde se agravou nas últimas horas.

O sargento Vidal era lotado no Quartel de Comando Geral. O PM tomava café em uma loteria próxima quando viu assaltantes entrando na joalheria e resolveu agir.

O policial foi ferido durante troca de tiros com bandidos. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram a ação. Os dois suspeitos do crime foram presos ainda na quarta-feira.

CIdade Verde

A notícia Sargento baleado em assalto morre no HUT apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.