Sargento do BEC reage a assalto e atira no ‘traseiro’ de acusado de roubo

O sargento Leônidas, do 2 º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC) do Exército, baleou nas nádegas Josuel Saraiva Lima, no Conjunto Morada Nova, bairro Lourival Parente, na zona Sul de Teresina. A Polícia Militar (PM) informou que o sargento Leônidas reagiu a assalto de seu carro no referido bairro….