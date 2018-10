Sargento leva tiro acidental ao pegar pistola dentro de casa no Piauí

O Sargento José Luiz Oliveira, lotado na cidade de José de Freitas sofreu um tiro de pistola ponto 40 no próprio pé, de forma acidental, na segunda-feira (15), no momento em que ele foi pegar a arma para colocar na cintura. O acidente ocorreu em sua própria residência, na zona Sudeste de Teresina.

O Sargento Oliveira que é muito conhecido no município de José de Freitas, onde trabalha há vários anos foi socorrido por familiares e levado para a Unidade de Ponto Atendimento (UPA), do Bairro Renascença, na zona Sudeste de Teresina, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e em seguida foi transferido para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

De acordo com informação da família, o tiro de forma acidental atingiu o pé do Sargento-PM Oliveira na altura do tornozelo. O militar perdeu muito sangue logo após ser atingido pelo projétil. O sargento não corre risco de morte, mas será submetido a uma cirurgia para a retirada da bala.

O Sargento Oliveira há vários anos utiliza pistola ponto 40 e a família e os colegas dele de farda, suspeitam de que a arma tenha apresentado algum defeito para que viesse a ocorrer o disparo de forma acidental.