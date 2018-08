SBT – As Aventuras de Poliana – Afonso faz um jantar surpresa na casa de Luísa

Salvador continua a implicar com Marcelo. Os alunos tiram fotos pela escola para um trabalho da aula de fotografia. Na aula de música, a professora Sophie percebe que Poliana desafina e perde o ritmo da música que os alunos cantam. No Parque do Ibirapuera, Dona Branca e Antônio conversam. Na escola acontece uma reunião de professores com a coordenadora Helô. Luísa vai até a escola para a reunião do Comitê do Laço Azul. Filipa debocha e provoca Poliana após ter visto a discussão de Luísa na padaria. Filipa diz ainda que ninguém da família quer saber dela. Em um raro momento, Poliana fica irritada e ao tentar impedir que Filipa vá embora impunimente após as provocações, acaba rasgando acidentalmente a manga da camisa de Filipa.



Começa a seleção final para as candidatas a entrar no comitê. Poliana chora e se culpa por tudo o que fez. A menina desabafa com João e revela que não aguenta mais as pessoas brigando a sua volta. Helô conversa com Luísa sobre o ocorrido e diz que as brigas entre ela e Durval devem estar interferindo nas atitudes de Poliana. Débora promete para Filipa que darão um jeito de tirar Poliana da escola. Luísa conversa com Poliana.



Luigi investiga as informações sobre as câmeras do colégio para passar para João. Yasmin diz que não aguenta mais ser chamada de mentirosa e Claudia tenta explicar para a filha sobre consequências. Durval vê Guilherme e Raquel próximos demais. A garota finge que estava se engasgando. Afonso faz um jantar surpresa na casa de Luísa. Mário, Gael, Benício e Lorena conseguem entrar na casa de Sr. Pendleton para falar sobre Claudia. Roger vê Waldisney usando o celular de Guilherme que foi roubado.