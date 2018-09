SBT – As Aventuras de Poliana – Afonso leva aliança de compromisso para Joana

Claudia devolve o celular de Yasmin por ela ter se comportado bem nos últimos dias. Mário e Luigi se escondem no carro da mãe para tentarem descobrir o lugar que ela e Sérgio trabalham. João percebe que os capangas que roubaram a caixa de doações de Durval e diz ao padeiro que irá recuperar. Salvador faz uma obra de arte e fica emocionado com ele mesmo. Nadine diz para Waldisney que Joana deve ter um caso.



Afonso leva aliança de compromisso para Joana. Lindomar joga fora a obra de arte de Salvador por achar que era lixo. Salvador volta na sala com a diretora Ruth e chora ao perceber que sumiu seu invento. Afonso insiste para Luísa namorar com ele, mas a mulher responde que eles estão apenas se conhecendo. Poliana tenta convencer Raquel a se juntar com ela e Lorena para fazerem uma apresentação de escoteiras para surpreender Durval e Luísa com objetivo de uni-los.



Filipa não gosta de ver Kessya com a tiara e pulseiras que eram suas. Acontece a primeira reunião entre Gleyce, Dona Branca e Verônica para falar sobre o Comitê do Laço Pink. Mário e Luigi entram na 0110 e descobrem que Sérgio trabalha ali. Após levarem uma bronca, os dois tentam saber se o pai e a mão trabalham juntos. Waldisney aparece.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.