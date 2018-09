SBT – As Aventuras de Poliana – As crianças acham que a marionete de Poliana é a menina

Nanci se sente culpada por comer doces. Luísa é grossa com Poliana pela menina querer que a família seja toda unida. João janta na padaria e conta para Durval sobre seus pais. Guilherme vai até a casa de Mirela para jantar com ela e Dona Branca. Lorena, Mário, Gael e Benício vão até a casa de Sr. Pendleton usando como desculpa a chuva. Elas acham que a marionete de Poliana é a menina.



Vini diz para Jeferson que teme que o pai, Lindomar, seja o Rato e chefe do crime. Débora mente para Marcelo e diz que o remédio que estava tomando era para ajudar a engravidar. Marcelo não acredita. Filipa diz para Letícia e para gêmeas Mavi e Malu que precisam se vestir melhor. Iuri se infiltra no show de Sophie. Vini percebe que o pai não faz nada de errado. Nadine aparece na padaria aonde Sérgio e Joana lancham com Luigi. Sérgio se esconde.