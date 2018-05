SBT – As Aventuras de Poliana – Chove e João anda enquanto passa mal e desmaia

Filipa e Yasmin jogam os livros de Poliana no chão e dizem que ela não é bem-vinda ali. Poliana responde que não concorda e vai para a aula. Éric e Hugo caçoam de Luigi. Poliana intervém e acaba sendo amiga do garoto, que apresenta os detalhes da escola. Um som de microfonia começa na apresentação de início de ano. Poliana mexe na mesa de som e os meninos encrenqueiros baixam a cortina expondo Poliana, que é acusada injustamente de premeditar a microfonia por Filipa.



Poliana e Kessya se apresentam aos colegas da sexta série. Na sala do ensino médio, Brenda tira sarro de Raquel e Mirela. Guilherme se apresenta para a turma e deixa as meninas interessadas no rapaz. Na comunidade dois rapazes estranhos tentam fazer João, inocentemente, participar dos “negócios” deles. Brenda se aproxima de Guilherme e deixa Mirela e Raquel enciumadas.



Guilherme vê João e paga um lanche enquanto explica que sabe que ele não é ladrão na padaria. Jeferson pede desculpa para João. Poliana assiste um filme com Luísa. Chove e João anda enquanto passa mal e desmaia no chão. Antônio, que dirige pela região resgata o garoto.