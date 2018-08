SBT – As Aventuras de Poliana – Claudia consegue ser selecionada para entrar no comitê

Luca Tuber vira sua cadeira atraído pela voz de Mirela e finalmente é notada pelo youtuber ao vencer a ação do grêmio. Éric e Hugo tentam pegar Luigi fora da escola, mas como João havia escutado o plano dos dois, ajuda o amigo. Sr. Pendleton vai falar com Poliana na saída da escola para que ela vá com ele buscar o telescópio. Durval e Luísa descobrem que os presentes que receberam foi um planejamento de Afonso. Claudia consegue ser selecionada para entrar no comitê.



Arlete e Verônica ficam de fora. Glória e Ruth decidem criar mais uma vaga no comitê, mas desta vez as apresentações precisam ser individuais. Com isso, Arlete e Verônica passam a ser concorrentes. Luca e Mirela vão até a padaria Ora Pães, Pães. Vini fica enciumado ao ver Luca com Mirela e pergunta para Raquel de quem a amiga gosta. Raquel conta que Mirela tem uma paixão platônica por Luca, mas acha que tem reais chances com Guilherme.



Mais tarde, Guilherme tenta entrar na comunidade, mas é impedido e tem seu celular roubado. Luísa fica preocupa com o sumiço de Poliana. Sr. Pendleton revela para Poliana que teve um grande amor do passado, mas não entra em detalhes. Arlete e Verônica começam a investir em seus projetos para o Laço Azul.



