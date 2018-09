SBT – As Aventuras de Poliana – Claudia diz a Durval que viu suas fotos usando peruca

Sophie revela para Iuri que foi abandonada no altar, por isso está convicta que nunca mais quer se relacionar com alguém. Verônica vai até a casa de Dona Branca pedir para ela ajudá-la no desenvolvimento do Comitê do Laço Pink. Luísa, Claudia e Joana vão almoçar na padaria de Durval. Jeferson ajuda Waldisney a guardar uma encomenda na moto e vê uma máscara de Rato. Sozinho, o rapaz passa a achar que o chefão da comunidade é Waldisney e conta isso para Vini.



Claudia diz para Durval que viu as fotos dele no aplicativo usando peruca. Yasmin escuta Kessya dizer que Yasmin só anda com eles por estar afastada de Filipa. A menina se chateia e decide falar com Filipa para reatarem a amizade. Raquel interrompe o momento em que Helô suspende Guilherme para dizer que tem como provar que Luca está mentindo. Mário e Luigi decidem investigar o lugar que o pai e a mãe trabalham.



Helô descobre a farsa inventada por Luca, pede desculpa para Guilherme e leva Luca para conversar. Mirela fica com medo que o menino diga que ela estava envolvida. Guilherme beija Raquel e os dois são filmados sem que percebam. Afonso leva chocolate para Luísa. Ruth se depara com João após o menino ter sido preso na sala de dança por Hugo e Éric.