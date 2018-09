SBT – As Aventuras de Poliana – Claudia é recontratada pela O11O

Luísa diz que Poliana está proibida de conversar novamente com Sr. Pendleton. Os comparsas do Rato, chefe do crime da comunidade, vão até a padaria para alertar Jeferson a parar de movimentar os moradores se quiser que nada aconteça com o estabelecimento de Durval. Claudia recebe um telefonema da O11O dizendo que ela será recontratada. A mulher fica feliz e comemora com os filhos.



Verônica sofre por não ter sido aceita no comitê, mas ao falar com Roger decide criar o seu próprio comitê. Poliana esbarra por acidente na professora Débora enquanto corria para chegar na aula de teatro. Dona Branca visita Antônio para conversarem no jardim. Na O11O, Roger diz para Claudia que não irá facilitar a vida dela em nada na empresa.



Débora tenta convencer Ruth de que Poliana quebrou seu tablet de propósito e precisa ser punida. Luca e Guilherme brigam e vão parar na diretoria. Sr. Pendleton chega na O11O para a reunião com os funcionários e a projeção misteriosa de Otto, que é ele mesmo disfarçado. Os alunos brincam de adivinhação na aula de teatro.