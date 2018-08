SBT – As Aventuras de Poliana – Claudia vai até a casa de Filipa para falar com Verônica

Waldisney revela para Roger que comprou o celular na comunidade e não sabia que o aparelho era roubado. Luísa, Poliana e Afonso jantam juntos. Marcelo conta para Débora que já está pensando no nome do filho que tanto sonha em ter.



Após Poliana ir dormir, Afonso consegue dançar com Luísa na sala. Na comunidade acontece uma manifestação contra as regras impostas pelos criminosos da Bem-Te-Vi. Claudia vai até a casa de Filipa para falar com Verônica sobre suas filhas. Roger aparece e diz que Filipa deve ficar afastado de Yasmin. Roger entrega para Guilherme o celular que recuperou. Ruth não vê nada de susperito registrado pelas câmeras de segurança.