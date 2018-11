SBT – As Aventuras de Poliana – Débora pensa num plano para afastar João da escola

Mário, Benício, Gael e Lorena vão a casa do Sr. Pendleton reclamar do novo site de busca. Antônio fala para Poliana que chegou uma mala para ela. Hugo diz para Ruth que encontrou a calça de João no chão do banheiro. Poliana abre a mala e relembra como vivia com seus pais. Débora pensa num plano para afastar João da escola. Verônica recebe uma ligação de Ruth comunicando que Filipa está suspensa. Hugo provoca João novamente e acabam quebrando a escultura de Salvador.



Helô fala para Ruth sobre os trabalhos dos alunos que estão idênticos. Luísa mostra para Durval uma roupa de bebê que encontrou na mala. Verônica lê a matéria publicada com a foto mostrando João de cueca. Poliana e Lorena estudam fazendo pesquisas em livros. Joana escolhe com Claudia novas roupas para ir trabalhar e Mário escuta Joana falando sobre Nadine.



Afonso vai à casa de Luísa e leva um filme para assistirem juntos. Waldisney vai à casa de Luísa encontrar Nanci. João conta para Poliana que Filipa derrubou o suco na calça de João. Vinícius conta para Guilherme que falou com Mirela. Lorena pergunta para Poliana se ela sabe de algum laboratório na casa do Sr. Pendleton.



