SBT – As Aventuras de Poliana – Débora vai atrás de Marcelo

Hugo conta para todos no colégio que Marcelo brigou com Afonso. Sr. Pendleton chama Sérgio em sua sala para conversar. Marcelo pede desculpas para Afonso. Afonso fala para Marcelo ficar longe de Luísa. Mirela e Gabi convencem Lucas a gravar outro vídeo para prejudicar Raquel e Guilherme. Roger fica revoltado porque perdeu sua sala para o Sr. Pendleton.



Débora tenta puxar assunto com Glória sobre Luísa, mas ela não dá atenção. Marcelo chega a sala de aula, mas somente Poliana, Kessya e Luigi estão presentes. Durval almoça com João. Roger da bronca em Waldisney por chegar atrasado e Waldisney coloca a culpa em Joana. Brenda mostra para Guilherme e Raquel o novo vídeo do Lucas e diz que e sobre os dois.



Guilherme fica nervoso ao ver o vídeo e quer tirar satisfação com Guilherme. Todos os alunos estão com uma imagem ruim de Marcelo. Poliana encontra Hugo e Eric e diz que eles estão prejudicando o professor Marcelo. Marcelo vai falar com Ruth, encontra Luísa e diz que foi afastado da escola. Débora vai atrás de Marcelo e diz que viu ele conversado com Luisa. João é sequestrado pelos capangas. Ruth conversa com Helô sobre a situação de Marcelo no colégio. Iuri pede para os alunos um trabalho que será uma montagem de um espetáculo.



Afonso vai a padaria e pergunta para Durval como foi o encontro. Mirela, Gabi e Luca comemoram o sucesso do vídeo. Raquel diz para Guilherme que Mirela conseguiu o que queria: Mirela ser a vítima e Raquel a miga fura olho. Raquel vai conversar com Mirela. Rato encontra com os capangas e fala com João. Rato pede para João dizer quem ele é, caso contrário João continuará preso.