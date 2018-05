SBT – As Aventuras de Poliana – Dona Branca conhece João e estranha a roupa do garoto

Helô tenta convencer Luísa a deixar Poliana estudar na Escolha Ruth Goulart com 50% de desconto na mensalidade. Raquel e Lorena tentam ligar para a mãe, com quem não falam há muito tempo. Marcelo vai com Guilherme até a casa de Roger. O homem fica irritado, chama o filho de moleque e discute com Marcelo. Roger diz que Guilherme vai voltar a estudar na Ruth Goulart.



João anda com uma caixa de papelão após terem roubado suas roupas. Durval tenta ajudar João e dá para ele a roupa que tem, que é de sua filha, enquanto não consegue roupas novas. Luísa deixa Poliana estuda na Ruth Goulart. Yasmin é assaltada na rua e fica sem celular. Helô convence Luísa a ir numa reunião do comitê Laço Azul da escola. Filipa tira o curativo da plástica do nariz da mãe.



Verônica leva um susto com a péssima aparência do nariz e desmaia. Jeferson diz que se João fizer algumas entregas em seu lugar ganhará algum dinheiro. Dona Branca conhece João e estranha a roupa do garoto. A outra casa que ele faz entrega é de Luísa. Mais tardem Luísa vai até o comitê da escola. Poliana vai junto com a tia.