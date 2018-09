SBT – As Aventuras de Poliana – Durval convida Claudia para dançar

Gleyce dá para Kessya algumas das roupas usadas que ganhou de Verônica. Kessya gosta da tiara e Gleyce aconselha a filha ir para escola com o objeto. Luísa descobre que Afonso leva ela para o samba da padaria de Durval. A mulher não gosta da notícia, mas ao se deparar com as amigas Joana e Claudia aceita ficar. Guilherme tenta falar com Vini antes do show para pedir desculpa, mas o loiro não consegue desculpar e Guilherme vai embora.



Poliana recebe a prima Lorena em casa e faz uma encenação para ela. Guilherme tenta falar com Raquel, mas a garota insinua que talvez seja melhor os dois terminarem. Após se emocionarem, o casal se entende. Mirela vai para o show por ser a vocalista. João toca no lugar de Guilherme.



Marcelo de depara com Luísa, diz que ela está diferente e ainda mais linda. Luísa agradece e responde que pelo visto todos vão dizer isso para ela hoje. Durval convida Claudia para dançar e ela aceita. Nadine também aparece na padaria para o samba.