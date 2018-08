SBT – As Aventuras de Poliana – Durval descobre a situação de Claudia e leva alimentos à ela

A cachorra Vida foge do colo de Arlete e entra na comunidade. Verônica sai correndo atrás de sua cachorra de estimação. Kessya e Poliana visitam Dona Branca no hospital e Luigi fica até após a aula para ajudar João. Ruth não entende quem invadiria a escola para mexer em seu computador e roubar dados. Sr. Pendleton pede para que SARA relacione os perfis comportamentais de todos os alunos da escola com base em dados. Guilherme pede conselho ao tio Marcelo sobre o que fazer com Raquel e Mirela. Marcelo diz que a verdade é sempre a melhor solução.



Guilherme vê uma foto que Marcelo acabou de revelar de um antigo amor do passado. Vini vai visitar Dona Branca no hospital e enquanto espera na recepção conversa com Mirela. Gleyce encontra a cachorra Vida perdida na comunidade. Durval fica sabendo sobre a situação de Claudia e leva como presente sacolas de alimento para ela. Sr. Pendleton se encontra com Benício, Gael, Lorena e Mário e compra um telescópio que eles vendem para ajudar a mãe.



Glória aconselha Claudia a tentar entrar no Comitê do Laço Azul, pois algumas das associadas poderia ajudá-la a arrumar um emprego. Luísa e Durval voltam a discutir. Marcelo encontra o remédio de Débora para evitar ficar grávida. Débora mente e diz que o remédio é antigo. Dona Branca volta para casa.