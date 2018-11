SBT – As Aventuras de Poliana – Durval diz a Luísa que recebeu uma intimação sobre imostos

Joana (Daniela Paschoal) e Sérgio discutem na frente de Mário e Luigi (Enzo Krieger). Lorena fala para Durval que quer ficar com feijão. Nanci avisa Luísa que está chegando o aniversário de Poliana. Salvador pede para Ruth deixá-lo substituir Marcelo na aula de audiovisual. Poliana conta para Luigi que João apareceu. Furiosa porque picharam seu carro, Débora desconfia de Kessya e ameaça fazê-la perder a bolsa de estudo. Roger e Nadine (Raquel Bertani) tramam para Sérgio pedir demissão. Luísa vai à casa do Sr. Pendleton. Kessya conta para Poliana que seu irmão foi quem pichou o carro de Débora. Lindomar (Ivan Parente) e Helô (Elina de Souza) assistem as imagens das câmeras de segurança para descobrir quem pichou o carro.



Luísa paga para Sr. Pendleton a metade do dinheiro da dívida que tem com ele. Salvador entra na sala de aula e anuncia aos alunos que será o substituto de Marcelo nas aulas de audiovisual. Helô avisa para Ruth e Débora que viram as imagens das câmeras e descobriram quem pichou o carro. Verônica cancela o evento do Comitê do Laço Pink e conta que perdeu até seus cartões de crédito.Lindomar fala para Gleyce que foi Jerferson quem pichou o carro de Débora. Helô ouve a conversa. Gleyce fica transtornada.



Otto diz para Roger que irá investir no projeto do Sérgio na 0110. Helô vai a padaria conversar com Jeferson e diz que descobriu que foi ele que pichou o carro de Débora. Mirela esbarra com uma bandeja em Helô no primeiro dia de trabalho na padaria. Luísa vai ao quarto de Poliana e ela não está. Poliana esquece o celular em seu quarto, Luísa pega e vê a foto de João no celular. Luísa vai a padaria a procura de Poliana. Durval aborda Luísa e diz que recebeu uma intimação sobre impostos da família. Poliana diz a Luísa que encontrou com João. Jeferson vai à escola falar com Ruth e se desculpar por ter pichado o carro de Débora. Benício acredita que um asteroide vai cair na terra e destruir tudo.