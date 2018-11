SBT – As Aventuras de Poliana – Durval se emociona e lembra de sua irmã olhando um desenho

Joana e Claudia oferecem ajuda a Luísa na organização da festa de aniversário de Poliana. Benício, Gael, Mário e Lorena interrompem a reunião de Luísa, dizendo que um asteroide cairá sobre a terra. Gleyce pede para Kessya mostrar seu quarto para Filipa. Nanci consegue ligar para Luísa a fala que João os trancou no quartinho. Verônica é convidada a dar entrevista sobre o Comitê do Laço Pink. Afonso vai a padaria e encomenda o bolo para a festa de Poliana. Luísa vê João dormindo na cama de Poliana e o tranca no quarto.



Guilherme conta para Vinícius que Brenda o beijou. Luísa abre a porta do quartinho. Sr. Pendleton diz para Benício, Lorena, Gael e Mário que a notícia sobre o asteroide é falsa. Luísa chama a atenção de João por ele ter se escondido em sua casa sem ela saber. Poliana conta para João que vai fazer uma festa de aniversário. João, Nanci e Antonio decoram a casa para a festa de Poliana. Durval se emociona e lembra de sua irmã olhando o desenho que Raquel fez para Poliana.



Filipa vai a festa de Poliana. Durante a festa a assistente social vai buscar João para levá-lo ao Conselho Tutelar. Mirela derruba o bolo de aniversário de Poliana. Marcelo chega à casa de Luísa com a mãe de João. Verônica fala para Branca que um repórter quer fazer uma matéria sobre o comitê. Afonso liga o som para animar a festa e provoca Marcelo. Eric, Hugo, Filipa bagunçam o quarto de Poliana e desorganizam as peças do mural do contente.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.