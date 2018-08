SBT – As Aventuras de Poliana – Éric e Hugo ficam de castigo auxiliando professores durante

Luca tira selfies com um esqueleto da escola. Raquel assiste ao vídeo do canal de Luca Tuber na internet em que o rapaz faz uma lista Top 3 das meninas mais bonitas de sua sala de aula. Para Luca, Brenda e Gabi são as garotas mais atraentes, mas o maior destaque fica para Raquel. Ruth percebe que invadiram sua sala e conversa com Gleyce e Lindomar. A diretora decide instalar câmeras de segurança pela escola. Guilherme e Luca discutem na escola após o vídeo que o youtuber fez.



Ciro vai buscar Kessya para levá-la para casa durante a noite. O homem está preocupado e temeroso com a nova ordem do Rato, chefe misterioso da comunidade, com o toque de recolher. Claudia avisa os filhos que a situação financeira da família está ainda pior. Raquel e Guilherme que não podem mais adiar contar aos amigos que estão juntos. Afonso pede para Luísa dar aulas de etiqueta para que ele possa ser o par perfeito para a amada. Antônio presenteia Nanci com um antigo livro de receitas doces de sua família.



Arlete convence Verônica a falar com Glória para tentarem fazer a entrevista para ingressar no comitê do Laço Azul. Glória autoriza que as duas façam a entrevista. Mirela tenta chamar a atenção de Luca, mas o garoto quase não nota sua presença. Raquel conversa com Mirela, Guilherme interrompe e diz que é mentira o que Mirela disse sobre o beijo dos dois ter sido real. Guilherme tenta contar que está namorando Raquel, mas a garota interrompe para não magoar Mirela. João conta para Luigi que a diretora vai instalar câmeras de segurança na escola. Luigi diz que ajudará o amigo.



Glória diz que se Arlete e Verônica apresentarem um bom projeto social as outras associadas do comitê, elas serão aprovadas. Benício e Gael dizem para Lorena e Mário que vão deixar a missão do Sr. P. de lado para ajudar a mãe que está com problemas financeiros. Os quatro decidem se juntar para ajudar a mulher. Éric e Hugo ficam de castigo auxiliando professores durante a aula.