SBT – As Aventuras de Poliana – Felipa acusa Gleyce de ter roubado suas coisas

Sérgio revela para Waldisney que Mário e Luigi são seus filhos. João vai atrás dos capangas para recuperar a caixa de doações. Branca ensina Verônica e a criar o comitê Laço Pink. Filipa liga para Verônica e pede para ela ir urgente até a escola e levar Gleyce com ela. Sérgio explica para Mário e Luigi o que ele e Joana estavam fazendo na 0110. Mário e Luigi desconfiam da explicação de Sérgio. Ruth e Salvador perguntam para Lindomar se ele viu a obra de arte. Ao perceber a ausência de Kessya na sala de aula, Poliana pergunta para a professora onde Kessya está. Verônica e Gleice chegam na diretoria da escola e encontram Felipa e Kessya.



Felipa acusa Gleyce de ter roubado suas coisas. João recupera a caixa de doações e devolve para Durval. Mário vai à casa do Sr. Pendleton. Nadine tenta puxar assunto com Sérgio para se conhecerem melhor. Brenda mostra o vídeo de Luca Tuber para Guilherme. Guilherme tira satisfação com Luca sobre quem é a garota de quem ele fala no vídeo. Lindomar encontra a obra de arte e devolve a Salvador. Guilherme descobre que Mirela armou de fazer o vídeo com Luca.



Débora dá ordem para Kessya desfazer um movimento na aula e ela não obedece. Kessya conta para Poliana o que estava fazendo na diretoria com Felipa. Durval diz para Vinícius e Jeferson que desconfia que João foi quem roubou a caixa de doações. Poliana convida João para fazer a peça de teatro com ela e Lorena. Antonio leva batatas fritas para Luísa e diz que foi Afonso que mandou. Luísa pergunta para Antonio o que ele acha do Afonso.