SBT – As Aventuras de Poliana – Felipa conta para Roger que Guilherme está namorando Raquel

Glória telefona para Luísa e pede para ela ir até a galeria. Guilherme pede oficialmente Raquel em namoro. Glória fala sobre uma obra de arte com Marcelo. Lindomar contrata uma empresa para dedetizar a escola. Vinicius, Jeferson, Mirela, Raquel e Guilherme decidem o futuro da banda. Durval vê Luísa na frente da padaria e vai falar com ela. Luísa encontra Marcelo na galeria.



Poliana leva Afonso a casa de Luísa. Raquel conta para sua mãe que está namorando. Mário afirma que realizou seu sonho ganhando o concurso da 0110. Fernanda conversa com Durval sobre Raquel. Luísa e Marcelo tomam sorvete juntos. Raquel convida Guilherme para um jantar em sua casa.



Durval pergunta quais as intenções de Guilherme com Raquel. Gleyce conta para Ciro sobre o empréstimo que fez com Roger. Felipa conta para Roger que Guilherme está namorando Raquel. Roger proíbe Guilherme de namorar com Raquel.



