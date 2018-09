SBT – As Aventuras de Poliana – Filipa expulsa Letícia e as gêmeas do grupo dela

Otto diz para Roger que está designando Sr. Pendlenton (que é ele mesmo) como braço direito das invenções da empresa. Luigi fala com Yasmin para saber o motivo dela ter se afastado. Yasmin diz que o grupo de Luigi não gosta dela, mas Filipa sim. Raquel impede que Guilherme quase confesse para Mirela que os dois namoram. Poliana tenta alegrar Débora e a professora decide usar a menina para que Marcelo reate o namoro com ela. Filipa expulsa Letícia e as gêmeas do grupo dela.



Raquel se confunde e manda uma mensagem para Mirela no lugar de Guilherme. Arlete diz para Gleyce que ela tem inveja dela, por isso passou a trabalhar com Verônica. Mirela e Vini flagram Guilherme beijando Raquel. Mirela chega de surpresa ao afirmar: “Bonito, que bonito, hein”. Afonso chega na casa de Poliana para buscar Luísa, que demora para aparecer após a arrumação.



Joana e Claudia descem as escadas e perguntam se todos estão preparados para conhecer a Luísa que estava escondida (trata-se da estreia da atriz Thaísa Melchior como Luísa). Jeferson convida Brenda para ir ao samba da padaria. Mirela diz não querer mais ser amiga de Raquel. Yasmin revela para Luigi que escutou Kessya dizendo que ela era falsa. Mirela conta para a avó sobre o que aconteceu com Raquel.