SBT – As Aventuras de Poliana – Gabi organiza uma promoção para arrecadar fundos ao grêmio

Verônica diz para Arlete que o projeto delas para entrar no Comitê Laço Azul será ajudar os cachorros carentes da Comunidade Bem-Te-Vi. Vini vai tomar café da manhã com Mirela e Dona Branca. Acontece uma nova reunião na O11O. Joana continua incomodada com o apoio excessivo de Nadini. Ruth chama a atenção de Lindomar por fazer os instaladores irem embora por acreditarem na bobagem dele de fantasmas.



Poliana avisa aos amigos que voltará na casa do Sr. Pendleton para pegar o telescópio de volta e que já está combinado com o homem. Iuri tenta conversar com Sophie na escola a respeito da banda. A professora de música diz que não deve satisfação da vida dela para ninguém. Vini diz para Mirela que ela deveria deixar Guilherme para lá, assim como ele já desencanou de Raquel. Gabi organiza uma promoção na escola para arrecadar fundos para o grêmio. O prêmio será a escolha de um dos alunos para passar uma tarde com Luca Tuber.



Afonso entrega um presente de desculpa para Luísa em nome do Durval. Sérgio diz para Nadine que não serão amigos, pois ele é casado. Ao conversar com Roger, Nadine fala que não gostou do comportamento de Sérgio e acredita que a maneira como ele trata o chefe é sem respeito. Otto diz para Roger dar um incentivo para Sérgio, que tem se dedicado demais para o sucesso da empresa. Roger então decide criar vários empecilhos para desmerecer Sérgio e evitar que ele receba o incentivo.



Na reunião do Comitê Laço Azul, começam as apresentações das candidatas a entrarem no comitê. As associadas escolheram quem deve entrar ou não no comitê. Começam as audições feitas por Luca Tuber para escolher qual das alunas passará uma tarde com ele.