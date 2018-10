SBT – As Aventuras de Poliana – Gleyce descobre que Guilherme é filho de Verônica

Verônica grava um vídeo para divulgar o Comitê do Laço Pink e irrita Roger. Marcelo e João vão a casa de Luísa. Marcelo diz a Luísa que pretende levar João para morar em sua casa. Poliana foge e deixa um bilhete para Luísa. Poliana pede para morar com Durval. Joana e Sérgio não querem que Mário vá visitar a 0110 e tentam impedi-lo. Sr. Pendleton pretende fazer as crianças trabalharem para ele. Nancy avisa Luísa a que Poliana está na casa de Durval.



Joana pede para Claudia ir com Mário na 0110. Marcelo leva João para conversar com Glória. Verônica tenta agradar Roger para ele ajudá-la na divulgação do comitê. João acredita que sua mãe está sofrendo por sua culpa. Ruth se reúne com os professores para anunciar a volta de Marcelo a escola. Débora confessa estar sentindo a falta de Marcelo. Claudia chega com Mário a 0110 e Nadine pergunta porque ele não foi com sua mãe. Luísa vai a padaria resolver a questão com Poliana.



Roger apresenta Mário aos jornalistas como o vencedor do concurso. Luísa se surpreende ao ouvir Poliana dizer que não quer voltar a morar com ela. Mário joga Joy&Toy na 0110. Gleyce descobre que Guilherme é filho de Verônica. Mário descobre que Sérgio e Joana trabalham na 0110. Claudia conta para Joana e Sérgio que Mário descobriu que eles trabalham na 0110. Nadine fala para Roger que suspeita que Sérgio e Joana são casados.