SBT – As Aventuras de Poliana – Glória sente uma forte tontura e pede socorro para Marcelo

Glória sente uma forte tontura e telefona para Marcelo pra pedir socorro. Débora atende o telefone, pois o filho saiu de casa. Glória deslia o celular. Antônio mostra para Lorena e Poliana fitas VHS com filmagens da infância da mãe, Alice, da tia Luísa e de Durval. Arlete joga um copo de bebida em Gleyce e finge ser acidente. Gleyce se enfurece e os maridos evitam a briga.



Raquel aparece no meio do show e Mirela decide cantar a música “Traição”. Brenda chega na padaria, Jefferson fica de olho nela, que é sua paquera, e é retribuído. Glória vai até a casa de Roger e melhora. Débora também vai ao local para ver como está a sogra. Marcelo vê Afonso tentando beijar Luísa, se descontrola e dá um soco do rapaz. Luísa manda Marcelo não se intrometer.



O professor justifica que achou que ele estava forçando o beijo e pede desculpa aos dois. Os capangas do Rato (criminosos) vão até a padaria. João guarda a caixa de doações para evitar que eles a roubem. Vini e Jeferson se preocupam. No dia seguinte, Durval procura a caixa de doações, mas não encontra.