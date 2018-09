SBT – As Aventuras de Poliana – Guilherme conta ao pai que teve seu celular roubado

Poliana vai até a casa de Yasmin para entregar para os gêmeos o telescópio que Sr. Pendleton devolveu aos meninos. Sr. Pendleton pergunta par SARA o que ela acha de Poliana. Dona Branca ajuda João e Luigi a fugir de Éric e Hugo. Luísa procura Poliana com ajuda de Débora, Marcelo e Afonso. Poliana está na casa de Durval com Lorena. Filipa vai até a padaria Ora Pães, Pães, onde Raquel está trabalhando como garçonete.



Letícia aparece na padaria de surpresa após ver nas redes sociais que a menina estaria ali. Guilherme conta ao pai que teve seu celular roubado. João descobre que foram instaladas câmeras de segurança enquanto esteve fora. Luísa vai até a padaria perguntar se Durval sabe de Poliana, encontra a menina e discute com o irmão. Mirela diz para a avó que gosta de Guilherme, mas que Luca Tuber é seu ídolo e que a ajudaria ficar mais famosa. Dona Branca proíbe a neta de se expor na internet.



Raquel descobre que Luca Tuber fez um vídeo detonando a padaria de Durval. Guilherme tira satisfação com Luca e os dois se estranham novamente na escola. Éric e Hugo percebem que não podem fazer mais nada com Luigi na escola devido as novas câmeras de segurança. As crianças decidem falar com Sr. P. para que ele converse com Otto e ajude a mãe dos gêmeos, Claudia, a recuperar o trabalho na O11O. Antônio leva Dona Branca para fazer caminhada. Nadine instala um gravador debaixo da mesa do café para descobrir o que Sérgio e Joana conversam em particular.