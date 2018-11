SBT – As Aventuras de Poliana – Iuri é expulso da reunião de pessoas rejeitadas

Durval leva três bolos para a festa. Os convidados cantam os parabéns e Poliana faz os pedidos antes de apagar as velas. João canta uma canção para Poliana. Josefa diz a João que precisam arrumar um lugar para ficar. Poliana pede para Luísa deixar João e sua mãe ficarem em sua casa. Filipa diz para Débora que a festa foi chata e conta que Marcelo chegou com a mãe de João. Sr. Pendleton vai a festa levar o presente de Poliana. Benício, Gael e Mário pregam uma peça em Yasmim e Luigi.



Poliana leva doces e bolo para dona Branca. Mirela chega e Branca conta para Poliana que Mirela roubou seu cartão de crédito. Marcelo fala para Glória que João já está com a mãe. Débora pergunta porque Marcelo não a avisou que já tinha voltado do Ceará. João fala dos lugares onde morou para Josefa. Raquel comenta com Mirela que está sentindo a falta de Guilherme.



Iuri é expulso da reunião de pessoas rejeitadas. Poliana agradece Luísa pela festa e por tudo que tem feito por ela. Josefa conversa com Antonio e diz que só sai de São Paulo com João. Josefa conta para Luísa que João estudava escondido de seu pai. Verônica, Arlete, Branca e Gleyce dão entrevista sobre o comitê do Laço Pink. Roger entra no sistema do computador de Sérgio e causa uma pane.