SBT – As Aventuras de Poliana – João ajuda Poliana a procurar a caixa misteriosa

Débora aparece e Luísa sai com Poliana de volta para casa. Waldisney vê Sérgio e Joana na empresa, juntos. Débora diz para Marcelo que Luísa não sabia que os dois estão juntos. Luísa conta para Poliana que deixou de gostar de flores. Em seguida, Luísa revela para Poliana que a chave que ela achou era de uma caixa aonde guarda coisas especiais com Alice. Luísa deixa que Poliana procure a caixa. Mirela implora para que Dona Branca dê dinheiro para ela comprar uma roupa mais moderna para sair.



João ajuda Poliana a procurar a caixa misteriosa. O garoto encontra uma pequenina caixa com um mapa. Os dois acham que o mapa deve revelar aonde está a caixa que procuram. Claudia convida Luísa para um jantar na casa dela, com Joana, sem filhos. Filipa descobre que estão compartilhando na escola uma montagem de uma foto dela com pernas de urso. Yasmin se veste de noiva zumbi para o filme que Luigi está filmando.



Éric e Hugo quebram o set de filmagem que Luigi fez, enquanto Yasmin se esconde para não ser vista. Guilherme descobre o que Filipa faz na escola, inclusive com Kessya, porém os amigos não sabem que ela é irmã dele. Poliana e João encontram mais uma pista. Raquel empresta um vestido para Mirela usar no samba. Poliana e João vão até a escola. Débora vai até a mansão falar com Luísa.