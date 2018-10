SBT – As Aventuras de Poliana – João declara guerra a Filipa por causa de Poliana

Mirela sugere para Lucas e Gabi para pararem de provocar Raquel e Guilherme. Luísa se surpreende com a apresentação de Poliana. Salvador faz o mapa nasal de Débora. Guilherme acha que Raquel quer terminar o namoro.Filipa fica com raiva, vai tirar satisfação com Poliana e se assusta ao ver uma barata na roupa dela. Roger trabalha na sala do Sr. Pendleton sem avisá-lo.



João declara guerra a Filipa por causa de Poliana. Sara passa informações das crianças para o Sr. Pendleton. Nadine e Roger armam para Mário ganhar o concurso da 0110.Gleyce admite não ter dinheiro para pagar Roger. Letícia mostra a foto que tirou da barata na roupa de Poliana a Felipa e seus amigos e eles pedem que ela compartilhe no grupo. Letícia compartilha o vídeo em que Sophie discute com Afonso.



Glória conversa com Ruth sobre o Marcelo. Ruth assiste o vídeo. Mirela quer que Jeferson e Vinicius escolham entre ela ou Raquel para continuar na banda. Sr. Pendleton flagra Roger e Nadine em sua sula. Afonso sugere para Lorena fazer um jantar na casa de Luísa e se oferece para cozinhar. Sr. Pendleton observa Mário, Gabriel e Benício com Sara. Arlete vai à casa de Gleyce e descobre reunião do “Comitê Laço Pink”.