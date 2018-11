SBT – As Aventuras de Poliana – João diz que irá ajudar sua mãe a arrumar um emprego

Débora diz para Salvador que não vai perder Marcelo. Brenda fala para Raquel que já ficou várias vezes com Guilherme. Iuri diz a Sophie que não entra mais na reunião do grupo das pessoas abandonadas. Éric, Hugo e Felipa dizem que não vão mais a casa de Poliana porque é mal assombrada. Diante dos alunos na sala de aula, Luca Tuber fala que Guilherme ficou com Brenda e traiu Raquel. João diz a Antonio que irá ajudar sua mãe a arrumar um emprego.



Débora chama sua atenção de Poliana por não estar concentrada na aula de balé. Waldisney pega documentação de banco da 0110. Poliana conta para Marcelo que falaram que seus pais assombram sua casa. Kessya vê Éric dançando sapateado. Marcelo termina o relacionamento com Débora. João vai à casa de Lorena buscar o Feijão. Lorena não quer devolver Feijão para João. Débora não aceita que Marcelo termine o relacionamento. Filipa reposta um vídeo de Yasmin em suas redes sociais.



Poliana pergunta ao o Sr. Pendleton se as peças do jogo do contente se mexem sozinhas. Sérgio fala do problema do computador para o Sr. Pendleton. Brenda pergunta de Jeferson para Kessya. Poliana e João contam a Durval que Lorena não quer devolver Feijão. Marcelo fala para Glória que terminou com Débora. Filipa fica brava por Yasmin ter publicado uma foto sua e pede para as amigas denunciá-la.



