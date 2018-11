SBT – As Aventuras de Poliana – João é fotografado só de cueca na escola

Mirela conversa com Raquel e Gabi sobre o vídeo de Luca Tuber. João chega a escola para seu primeiro dia de aula. Débora diz para Salvador que vai dificultar a vida de João. Joana conversa com Sr. Pendleton sobre o novo site de busca. Glória vai à casa de Luísa falar sobre Marcelo. João conversa com Éric no intervalo da aula.Filipa derruba um copo de suco na calça de João. Hugo vai ao banheiro e pega a calça de João. Nanci pede para Antonio ir ao correio pegar correspondência para Poliana.



Marcelo pergunta para Poliana porque João não está na sala de aula. Verônica , Branca e Arlete chegam na escola com um fotógrafo e um repórter. Benício, Gael, Lorena e Mário vão mal na prova. Verônica, Arlete e Branca tentam convencer Ruth a deixar fazer uma matéria sobre a entrada de João na escola.



João é fotografado só de cueca na escola. Antonio entrega para Luísa a correspondência que chegou para Poliana e se emociona ao ver que é uma mala com os pertences de Alice. Ruth e Helô perguntam para João quem pegou sua calça. Marcelo leva Hugo a diretoria para entregar a calça de João.