SBT – As Aventuras de Poliana – João e Poliana tomam café com Dona Branca

Ruth questiona Poliana sobre levar um menino de rua para dentro da escola e a menina explica o que aconteceu. Éric coloca um vídeo de Poliana, Kessya e Luigi cantando e todos na sala riem deles. Afonso chama Durval para sair. O professor Iuri, que aparece caracterizado de idoso, começa a aula de teatro e divido os alunos em duplas para um exercício de siga o mestre.



O carro de Claudia para de funcionar, Durval aparece e ajuda a mulher. Poliana e João se encontram e decidem ir até a casa de Dona Branca. Mirela pede para Vinicius ajudá-la a descobrir o que Guilherme gosta. Em casa, Guilherme chama a atenção da irmã por ter feito a lista dos bizarros, mas Filipa diz que pode fazer o que quiser pois possui mais de 100k de seguidores. Guilherme então pega o celular de Filipa sem ela ver e posta um vídeo de suas pernas como se fosse da irmã com a afirmação de que não depila mais as pernas. João e Poliana tomam café com Dona Branca.



A senhora presenteia Poliana com um colarinho colorido bordado por ela mesma. Dona Branca presenteia João com uma manta. Os professores Iuri e Sophie almoçam e façam sobre suas aulas. Filipa briga com Guilherme e diz que perdeu mil seguidores devido ao vídeo do irmão. Poliana convence a tia para irem jantar fora. Porém acabam no mesmo restaurante que Marcelo está.