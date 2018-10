SBT – As Aventuras de Poliana – João fala para Débora que Marcelo não a ama

Sr. Pendletom manda a segunda fase do jogo para Mário, Benício e Gael. Filipa diz que Yasmim traiu sua confiança. Marcelo conversa com Ruth e Helô sobre sua ida ao Ceará para procurar os pais de João. Ruth permite que Marcelo vá. Gleyce, Verônica e Branca se reúnem para falar do bom resultado que o Comitê do Laço Pink, obteve com as publicações da foto e vídeo de João. Arlete chega na reunião sem ser convidada. Otto parabeniza Fernanda pelo trabalho na 0110. Roger volta a ocupar sua antiga sala e comemora. Arlete implora para entrar no Comitê do Laço Pink. Raquel pergunta para Brenda o que está rolando entre ela e Jeferson. Débora tenta descobrir se Marcelo e Luisa estão juntos. Sophie encontra com Iuri e o beija. Fernanda visita Luísa e diz que pretende levar Lorena e Raquel para a Europa.



João vai com Poliana a casa do Sr. Pendleton. Verônica vai até a casa de Gleyce visitar Vida. Poliana chega com João a casa do Sr Pendleton, mas ele não se agrada com a presença do garoto. Durante uma conversa, Roger estranha o comportamento de Glória. Fernanda diz para Raquel e Lorena que já vai voltar para a Europa. Lorena fica triste e sai da sala. Iuri encontra com Sophie e confessa estar confuso. Marcelo diz a João que já comprou as passagens para o Ceará. João fala para Débora que Marcelo não a ama. Débora diz para ele retirar o que disse.



Lorena diz para Fernanda que ela não gosta dela e de Raquel. Mário dá um vídeogame para Sérgio e Joana como pedido de desculpas. Roger diz a Marcelo que internou Glória. Mário Benício e Gael fazem um outro vídeogame e entregam para um garoto no hospital. Marcelo fica furioso com Roger. Iuri discute com Sophie. Fernanda se despede de Lorena e Raquel, mas antes de ir diz a Lorena que Durval queria ter um menino antes dela nascer. Marcelovisita Glória no hospital.



