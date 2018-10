SBT – As Aventuras de Poliana – João grava um vídeo para o Comitê do Laço Pink

Sérgio e Joana temem perder o emprego. Fernanda toma café da manhã.com Durval e as filhas. Poliana vai à casa de Lorena conhecer Fernanda. Marcelo quer levar João para a casa de Branca, mas João prefere ir para a casa de Luísa. Débora avisa João para ele não falar mais em Luísa. Branca fica feliz com o resultado da foto de João no site do comitê, mas João não quer trabalhar de graça. Benício Gael e Mário pensam como vão fazer para cumprir com as tarefas que o Sr. Pendleton pediu no e-mail.



Roger chama Sérgio e Joana para conversarem na sua sala. Benício, Gael e Mário ajudam Lindomar a limpar o banheiro da escola. Salvador faz o mapa nazal de Mirela. Luigi chora e Marcelo quer saber o que está acontecendo. Roger demite Sérgio e Joana. João grava um vídeo para o Comitê do Laço Pink. Arlete e é expulsa do Comitê do Laço Azul. Otto avisa Roger que Sérgio e Joana não serão demitidos. Kessya cai durante a apresentação de dança para Débora. Jeferson conta para Vini que beijou Brenda.



Helô pergunta porque Kessya estava chorando. Fernanda pergunta para Claudia sobre o que há entre ela e Durval. Sr. Pendleton vai à casa de Poliana e a surpreende com um presente. Lorena fica com ciúmes ao ver Durval conversando com Benício, Gael e Mário na padaria. Marcelo conversa com Luísa sobre como descobrir onde moram os pais de João. Luísa acha que poderia ter alguma pista nas cartas que ela recebia de Alice, mas não as leu.