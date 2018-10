SBT – As Aventuras de Poliana – João tenta sair de dentro da escola, mas desmaia

Gael e Benício temem que o Sr. Pendleton conte que eles sequestraram Sara. A escola é dedetizada com João lá dentro. Afonso convida Hugo para o almoço surpresa na casa de Luísa. Kessya avisa Poliana que estão dedetizando a escola e João está lá. Luísa fica irritada com o almoço surpresa. João tenta sair de dentro da escola, mas desmaia. Marcelo procura João. Poliana e Kessya preocupadas aguardam fora da escola. Marcelo encontra João desmaiado. Durval e Raquel vão ao almoço na casa de Luísa. Marcelo leva Poliana, Kessya e João para a casa de Luísa. Benício, Gael e Mário encontram uma foto do Sr. Pendleton dentro de um álbum de fotos de Luísa.



Hugo e Eric trancam Luigi no armário do quarto de Poliana. Marcelo chega com as crianças na casa de Luísa. Luísa flagra Mário, Benício e Gael em seu escritório. Marcelo explica o que aconteceu a Luísa para acalmá-la. Brenda vê Brenda e Guilherme conversando. Lorena pede ajuda a Poliana para tirar Luigi de dentro do armário. Afonso provoca Marcelo e Sérgio tenta apaziguar.



Mirela acha de ter sido substituída por Brenda na banda. Branca pede para Mirela ajudá-la a gravar um vídeo para divulgar o Comitê do Laço Pink. Luísa briga com Poliana por ter organizado o almoço sem ela saber. Poliana sai chorando. Débora conversa sobre Marcelo com Felipa. Nancy encontra Poliana chorando e sugere que ela jogue o jogo do contente.