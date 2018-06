SBT – As Aventuras de Poliana – João toca o violão novo que encontrou na escola

Raquel desconfia que a conta que segue ela na rede social seja de Guilherme. Luísa descobre que o encontro que teve com Sr. Pendleton foi uma armação de Poliana e manda a garota para o quarto. Sozinha, Poliana chega à conclusão que agiu errado e fez a tia ficar triste e brava. Gael implica com Lorena durante o trabalho, mas Mário e Benício. Filipa e Yasmin fazem uma lista dos três mais populares da escola e das três pessoas mais bizarras, nessa última, com Poliana, Kessya e Luigi.



João toca o violão novo que encontrou na sala abandonada da escola. Poliana percebe um taco solto no chão de seu quarto e descobre que ali existe uma chave escondida. A garota fica curiosa para saber qual porta o objeto abre. Andando pela rua, João encontra o cão Feijão. Raquel pergunta se Guilherme conhece a conta na rede social, mas o rapaz mente e diz que não. Mirela vê os dois conversarem e fica enciumada. Poliana, Kessya e Luigi conversam na escola sobre a disciplina favorita deles.



Arlete vai até a casa de Verônica fazer as unhas dela. Verônica decide doar bolsas com mais de um ano e Arlete escolhe uma delas para ela. Sérgio e Joana se desentendem pela organização da sala. Poliana, Kessya e Luigi percebem que todos riem deles pela lista dos mais bizarros. Kessya percebe que a lista foi feita por Filipa e avisa os amigos que terá uma conversinha com ela, pois não deixa essas coisas baratas. Verônica vai até a escola conversar com Ruth Goulart para pedir que ela converse com Glória para que ela possa entrar no Comitê do Laço Azul. Kessya enfrenta Filipa, que fica irritada. Dona Branca diz para Nanci que sente falta de Poliana e quer que a menina vá até lá para ganhar um presente. O artista e professor Salvador continua a elogiar o nariz torto de Verônica. Poliana ensina Kessya e Luigi a jogarem o Jogo do Contente.



Começa o primeiro diz de aula de música da professora Sophie. A professora divide a turma mista de idade em quem gosta de instrumentos e quem gosta de canto, pois no final do curso irão apresentar um musical. Filipa filma escondida Poliana cantando fora do ritmo na aula. João entra no quarto de Poliana e decide deixar uma flor sob a cama da amiga.



Salvador decide pintar um quadro de Verônica, mas deixa ela surpresa ao descobrir que ele pintou apenas o nariz dela. Ainda assim, Verônica fica entusiasmada ao pensar que será a nova Mona Lisa. Filipa e Yasmin dão o vídeo de Poliana para Éric e Hugo. Na sala de fotografias do colégio, Poliana vê fotos antigas de sua mãe e tia na época que estudaram lá. Feijão acaba sujando a casa de Luísa que fica inconformada ao vê-lo.