SBT – As Aventuras de Poliana – João toca para Poliana e os bonecos viram seus pais

Poliana fala sobre Afonso com Luísa. Ver conta para Salvador que fundou o Comitê do Laço Pink. Mirela fica brava porque Jeferson não fez questão dela na banda. Nancy conta para Waldisney que está fazendo regime. João toca uma música no violão para Poliana e os bonecos se transformam em seus pais . Mário descobre que ganhou o concurso da 0110 e comemora. João fica triste porque seus pais voltam a ser bonecos.



Vinicius sonha que se casa com Mirela e acha que está apaixonado. João vai à escola e entrega algo desagradável para Felipa. João machuca o pé ao ser perseguido por Éric. Waldisney pede mais um favor a Sérgio. Poliana chama Sophie para ajudar João.



Antonio comenta com Nancy que Marcelo e Luísa estão se aproximando. Ruth conversa com Claudia e Durval sobre o comportamento de Gabriel e Lorena. Joana vai falar com Sr. Pendleton, mas Sério chega e atrapalha a conversa.