SBT – As Aventuras de Poliana – Kessya revela que Débora disse que ela nunca será bailarina

Roger quesiona Sérgio se ele já tem a ideia de um novo jogo para apresentar para Otto. Para animar Kessya, Poliana quer fazer uma festa. Guilherme tenta convencer Raquel que foi Brenda quem o beijou. Kessya conta para Jeferson (Vitor Brito) que Débora disse que ela nunca será uma bailarina. Poliana, Mário e Gleyce (Maria Gal) preparam uma festinha surpresa para Kessya. Branca quer saber se Mirela arrumou um trabalho. Branca ameaça mandar Mirela para morar com os pais no interior caso não pague a fatura do cartão de crédito. Marcelo conta para Josefa que João fugiu do Juizado de Menores e ninguém sabe onde ele está.



Poliana, Mário Gleyce e Ciro (Nando Cunha) surpreendem Kessya com uma festa, mas ela não gosta. Mirela vai à casa de Raquel e pede para ela ajudá-la a arrumar um emprego na padaria. Ao ver seu carro pichado, Debora fica furiosa. Mirela consegue emprego na padaria. Raquel e Mirela voltam a ser amigas. Poliana chora porque não está sabendo jogar o jogo do contente.



Ao conversar com Kessya, Gleyce pergunta o que aconteceu. Jeferson diz a Kessya que deu uma lição em Débora. Sara conta para o Sr. Pendleton que todas as peças foram tiradas do tabuleiro do contente. Ao conversar com Verônica sobre o evento do Comitê Laço Pink, Gloria diz que elas roubaram os fornecedores do Comitê do Laço Azul. Marcelo encontra com Josefa na igreja e ela diz que vai com ele para São Paulo. João fala com Poliana e ela se emociona em vê-lo.



Roger descobre sobre o evento do comitê, fica furioso e pede o cartão de crédito de Verônica. João convence Poliana a voltar a jogar o jogo do contente. Marcelo conta para Luísa que a mãe de João vai para São Paulo. João não revela para Poliana onde está escondido e faz uma selfie para a menina não sentir sua falta. Luísa conta para Poliana que a mãe de João virá para São Paulo. Marcelo tem o celular roubado.