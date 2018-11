SBT – As Aventuras de Poliana – Lorena diz que Durval queria ter um menino e não uma menina

Guilherme fala para Mirela que o vídeo esta bombando nas redes sociais. Marcelo fala para Débora que vai procurar os pais de João. Muito triste por causa do João, Poliana não vai para a escola. Roger chama todos os funcionários da 0110 para uma dinâmica em grupo. Sara volta a funcionar e fica feliz porque ganhou braços.



Roger chama atenção de Sérgio. Nancy e Antonio tentam animar Poliana. Mário, Benício e Gael tem mais uma missão do aplicativo para cumprir, desta vez com Lorena. Jeferson quer saber porque Vinícius esta estranho, mas ele não diz. Roger acusa Joana de ser uma hacker.



Vinícius resolve contar para Jeferson que viu Brenda indo embora com Guilherme. Verônica diz para Gleyce que não quer ficar sozinha com Glória. Lorena desabafa e diz que Durval não queria ter uma menina e sim um menino antes dela nascer. Marcelo visita Glória e diz que vai viajar para o Ceará para procurar os pais de João. Poliana fica feliz porque vai visitar João no Conselho Tutelar. Preocupado, Sérgio conta para Waldisney que Joana foi acusada de invadir o computador de Roger.



Roger sai da sala com Joana e pergunta se Waldisney usou o computador de Joana. Poliana e Luigi fazem uma música para João. Gael pede desculpas para Lorena, por zoar com ela. Sérgio desconfia que foi Waldisney que usou o computador de Joana. Waldisney apaga as imagens das câmeras de segurança do computador de Roger. Marcelo avisa Poliana e Luísa que está indo para o Ceará.



Jeferson pede satisfação a Guilherme por ele ter ido embora com Brenda. Marcelo chega ao Ceará e procura pelos pais de João. Raquel ouve a conversa de Jeferson e Guilherme. Poliana se prepara para visitar João, mas Luísa recebe uma ligação dizendo que ele fugiu do Conselho Tutelar.