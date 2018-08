SBT – As Aventuras de Poliana – Lorena telefona para Luísa e diz que Poliana não está bem

Helô apresenta Luca para a turma dele na escola, a mesma de Raquel e Mirela. A professora de música Sophie mostra para Helô a gravação que fez do aluno misterioso chamado João. Yasmin diz para Poliana que está triste por Filipa não querer mais ser sua amiga. Luca tenta conquistar Brenda, mas a garota não dá mole para o youtuber e diz que não quer nem papo com ele. Filipa não aguenta mais andar com Letícia por se sentir sozinha. Poliana tenta falar com Filipa para ela voltar a falar com Yasmin. Éric e Hugo acham que Luigi é o culpado pela cola e armam um plano para se vingar. João escuta a conversa dos dois e conta para Luigi o que podem fazer para se prevenirem.Poliana consegue convencer Luca a tirar uma foto com Yasmin.



A menina fica feliz e posta a imagem. Afonso pega uma pintura que encomendou para Salvador fazer de Luísa. Hugo coloca a mão em uma ratoeira na mochila de Luigi. Filipa grita com Letícia e diz que a menina só dá azar para ela. Ruth chama a atenção de Salvador após saber através de Marcelo que ele vendeu um quadro para Afonso. Luca filma Guilherme e Raquel. Guilherme e Luca se estranham. Filipa volta ser amiga de Yasmin, mas diz que não vai na casa da garota. Yasmin tenta cancelar o aluguel da mansão, mas ao descobrir não ser possível cai em si do erro que cometeu.



Ruth se emociona na sala ao ver uma foto de um bebe e conta para Helô que é difícil esquecer aquilo que machuca. Sr. Pendleton diz para Roger respeitar os funcionários. Débora mente para Marcelo sobre tentar engravidar, mas continua tomar remédio para evitar a gestação. Lorena telefona para Luísa e diz que Poliana não está bem. Ao chegar na casa de Durval descobre que é um plano de Poliana e Lorena para jantarem com em família. Mirela e Guilherme estão arrumados para gravar o filme com direção de Luigi.