SBT – As Aventuras de Poliana – Luísa deixa Poliana na padaria com Durval

Raquel diz para Guilherme que eles precisam contar para Vini e Mirela que os dois se gostam ao invés de ficarem escondidos. Mirela manda Luigi escrever uma cena em que beija Guilherme no roteiro que o garoto está escrevendo. Éric e Hugo estão em cima de uma arvore com medo dos cachorros que os perseguem. Afonso, tio de Hugo, aparece e ajuda os meninos.



Luísa deixa Poliana na padaria com Durval. Letícia vai até a casa de Filipa sem ser convidada usando como desculpa o trabalho que farão na escola. A menina invade o quarto de Filipa, por quem é obcecada. Sr. Pendleton quer saber de Benício o motivo dele, Gael, Mário e Lorena o perseguirem. Lorena pede ajuda para Poliana conseguir tirar Benício da mansão do Pendleton. Waldisney tenta ser simpático com Nadine.



Afonso visita Luísa com Hugo. Joana fica enciumada com Sérgio conversando com Nadine. Jeferson acompanha Brenda para sair da comunidade e recebe aviso que o líder do crime local não está gostando do fluxo de pessoas estranhas na comunidade.