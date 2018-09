SBT – As Aventuras de Poliana – Luísa fala para Afonso que os dois não podem namorar

Vini e Jeferson descobrem que a máscara de rato do Waldisney era na verdade para uma festa a fantasia. Verônica decora toda sua sala de rosa e diz para Rogério que realmente está montando o Comitê do Laço Pink. Hugo vê João e vai com Éric atrás dele. Éric diz para Hugo soltar João e faz o amigo estranhar seu comportamento.



Luísa fala para Afonso que os dois não podem namorar, pois o que sentem não passa de atração. Afonso insiste e convence Luísa a aceitar jantar com ele. Iuri deixa uma caixa de doces para Sophie com um bilhete de amor. Débora chega em sua sala de dança na escola e vê desenhos no espelho com os dizeres “Debônia”. Débora grita e diz para Ruth ser um ato de vandalismo contra ela.



Verônica insiste de todas as maneiras para que Dona Branca aceite fazer parte do Comitê do Laço Pink. A mulher chega até imaginar como seria um mundo pink ao lado de Branca e outras mulheres. Depois de muita conversa Dona Branca aceita fazer parte do comitê, mas pede para Verônica não contar nada para Glória por enquanto. Durval prepara a padaria com a ajuda de João para mais uma noite de samba. Débora diz que tirará um ponto da média de todos os alunos, com exceção de Filipa, até que o responsável pela travessura apareça. Ruth chama a atenção de Hugo e Éric.



Heloísa cobra de Luca o vídeo de desculpa para Guilherme. Raquel descobre que Gabi é responsável por tirar fotos dela com Guilherme. Gabi diz para Raquel que fez as mensagens pois já passou pelo o que a Mirela está prestes a descobrir. Joana e Claudia vão até a casa de Luísa incentivar que ela se arrume para o jantar com Afonso