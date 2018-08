SBT – As Aventuras de Poliana – Luísa fica abalada com a provocação de Débora

Guilherme chega em casa e recebe uma bronca do pai por toda família estar reunida e ele chegar atrasado. Roger chama o filho de vagabundo e Marcelo impede que a discussão piore. Luísa vai até a casa de Durval e através do aplicativo descobre que Poliana está na casa de Sr. Pendleton. Poliana e Sr. P. conversam. Em seguida, a menina tenta convencer Benício, Gael, Mário e Lorena de que Sr. Pendleton é uma boa pessoa. Todos da comunidade recebem um comunicado que pessoas estranhas só entram na comunidade após autorização do “Rato”.



Yasmin aluga uma mansão pela internet escondida usando o cartão de crédito da mãe. Luca chega na escola para o primeiro dia de aula dele na Ruth Goulart. Todas as meninas ficam enlouquecidas com a presença do youtuber no local. Guilherme e Raquel contam um ao outro que não conseguiram falar com Mirela e Vini.



Na escola, Mirela faz questão de falar com Luca, mas Gabi interrompe a garota para levar o garoto para fazer um tour pelo colégio. Éric e Hugo ficam com a calça rasgada após sentarem em cadeiras com cola (armadilha de João). Luísa fica abalada com a provocação de Débora em dizer que ela e Marcelo decidiram querer ter um filho.