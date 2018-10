SBT – As Aventuras de Poliana – Luísa oferece um almoço para Claudia e Joana

Débora chega com João e Feijão a casa de Branca, que fica brava ao ver o cachorro. Iuri beija Sophie. Durval Raquel e Lorena se surpreendem com a chegada inesperada de Fernanda. Branca deixa feijão preso a mesa até ele aprender a se comportar e pede para João vestir roupas sujas e rasadas para ela fotografá-lo . Mirela vê Brenda com Guilherme e diz que Raquel não iria gostar. Fernanda conta para Lorena e Raquel que vai prestar consultoria para a 0110. Raquel liga para Guilherme e vê ele com Brenda. Débora vê Kessya ensaiando balé. Joana e Claudia vê Nadine jogando cantada para Sérgio.



Jeferson dá aula de programação para Waldisney. Lorena conta para Poliana que sua mãe está no Brasil. Verônica chega a casa de Branca e se assusta ao ver João. Branca mostra para Branca a foto de João que colocou no site do comitê. Iuri conta para Marcelo que Beijou Sophie. Filipa escuta Luigi dizer para Poliana e Kessya que seus pais trabalham na 0110. Filipa comenta com Yasmim que Sérgio e Joana estão mentindo para Roger. Luísa oferece um almoço para Claudia e Joana.



Glória não se lembra dos assuntos discutidos na reunião do Comitê do Laço Azul e Ruth fica preocupada. Claudia comenta com Luísa e Joana sobre a volta de Fernanda. Mirela chega em casa e se surpreende ao ver feijão e João. Débora vai buscar João. Fernanda vai a 0110 e é bem recebida por Roger.



Poliana pergunta ao Sr. Pendleton se foi ele que trouxe Fernanda de volta para o Brasil. Marcelo faz uma pesquisa sobre o Ceará para encontrar os pais de João. Marcelo pede o endereço antigo de João, mas ele se recusa a falar.