SBT – As Aventuras de Poliana – Luísa se emociona ao ver Poliana de volta

Jeferson falta na aula e é repreendido por Ciro. João e feijão fazem a maior bagunça na casa de Débora. Waldisney chantageia Joana. Débora não deixa Kessya dançar balé. Nadine desconfia que Sérgio e Joana são casados. Roger critica Otto para o Sr. Pendleton. Éric fala com Débora sobre as aulas de dança.



Débora fica furiosa porque feijão rasgou sua sapatilha favorita. Poliana sugere que João e Feijão fiquem na casa de dona Branca. Marcelo e Poliana conversam com dona Branca. Durval vai conversar com Gabriel. Gleyce leva vida para sua casa. Mirela e Gabi ajudam dona Branca a fazer o site do Comitê do Laço Pink.



Marcelo diz para João que vai procurar seus pais no Ceará. Gabriel conta para sua mãe Claudia que Durval foi visitá-lo. Poliana resolve voltar a morar com Luísa. Guilherme vai à casa de Raquel. Durval chega e vê os dois juntos. Luísa se emociona ao ver Poliana de volta.



