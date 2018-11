SBT – As Aventuras de Poliana – Marcelo chega com Débora na casa de Luísa

Mirela, Raquel e Vinicius conversam sobre o comportamento estranho de Jeferson. João está indeciso se volta para O Ceará com sua mãe ou fica em São Paulo. Poliana reza e pede para Deus o melhor para João e sua família. Marcelo fala para Glória que quer se ofereceu para ser responsável por João. Sérgio e Nadine trabalham juntos na criação do novo jogo. Waldisney provoca Joana para ficar com ciúmes de Sérgio.



Helô vai à casa de Luísa anunciar o resultado da prova de João. Gleyce e Ciro estão preocupados porque Jeferson faltou no trabalho. João passa na prova. Josefa conta para Marcelo que João passou na prova. Gleyce vê Jeferson na rua com um spray na mão. Débora não gosta de Marcelo ter decidido ser responsável por João. Sophie observa Iuri palestrando na reunião. Marcelo chega com Débora na casa de Luísa.



Vinícius elogia Mirela. Arlete fala para Vinícius que Jeferson está andando com a turma do Rato. Mirela pergunta para Raquel se Vinícius está gostando dela. Mirela acha que será a menina da vez para sair com Luca Tuber. Luísa conta para Claudia e Joana que Marcelo voltou com Débora. Filipa fica revoltada porque João vai estudar na Ruth Goulart. Gleyce pede para Guilherme conversar com Jeferson. Guilherme vai à casa de Jeferson. Josefa se emociona ao despedir-se de João.