SBT – As Aventuras de Poliana – Marcelo é afastado da escola

Marcelo é afastado da escola e Iuri diz que acha uma injustiça . Marcelo conta para Débora que foi afastado da escola. Rato continua a pressionar João. Antonio flagra Nanci fazendo doce e diz que vai ajudá-la a não furar o regime. Rato liberta João. Luísa fala com Afonso sobre Marcelo ter sido afastado da escola por causa dele. Sophie chega e joga um copo de água em Afonso. Waldisney pede para os capangas darem um jeito em Jeferson e Vinicius. Poliana faz uma visita surpresa ao Sr. Pendleton e ele revela que criou Sara.



Chorando Débora conta para Salvador que tentou voltar com Marcelo, mas ele não quer. Poliana faz um desafio ao Sr. Pendleton para provar que Deus existe. Sérgio e Joana chegam em casa e encontram Mário com os amiguinhos jogando videogame. Mário diz que tiveram a ideia de jogar por causa do no concurso da 0110.Poliana diz para Luisa que agora que está tudo bem entre ela e Durval, ele poderá ir mais vezes em sua casa. Luísa diz para Poliana que não. Reunidos para discutir como será o espetáculo, Felipa da ideia de fazer uma peça para zoar os nerds, Hugo e Eric gostam da ideia, mas Yasmin acha muito maldosa.



Joana diz para Sérgio que Mário não pode participar do concurso. Joana chama Mário e diz a ele que ela e Sérgio acham melhor ele não participar do concurso. Os capangas brigam com Vinicius e Jeferson e Waldisney aparece para defendê-los. Mirela olha o álbum de fotos e recorda quando ela e Raquel eram amigas. Waldisney leva Vinicius e Jeferson para a casa de Glayce. Poliana conta para Nancy que está feliz porque tem conversado bastante com o Sr. Pendleton, e que ele aceitou o desafio proposto por ela de provar que Deus existe. Gleyce diz para Roger que aconteceu um acidente com as roupas que a Verônica deu para ela.



Regis diz que vai descontar o valor de cada peça de roupa do pagamento de Gleyce. João conta para Poliana que foi sequestrado pelos capangas e que viu o Rato. Gleyce diz para Veronica que Kessya jogou as roupas de Felipa fora. Na escola , Iuri se reúne com os alunos para falar sobre Marcelo . João encontra Marcelo na padaria e ele conta que foi afastado da escola. Mirela entrega o álbum de fotografias para Raquel.



