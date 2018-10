SBT – As Aventuras de Poliana – Marcelo encontra com Luísa no parque

Guilherme conversa com Vinícius. Poliana ensaia a peça com seus amigos. Sara é sequestrada. Vinicius conta para Mirela que fez as pazes com Guilherme. Branca confessa que não consegue viver sem internet. Roger não gosta do discurso escrito por Sérgio. Luísa não quer que Poliana participe da peça de teatro. Capanga do Rato cobra taxa de estacionamento de Ciro e Gleyce.



Afonso fica triste porque Luísa devolveu o anel de compromisso. Roger revela que Marcelo foi afastado da escola para Glória. Marcelo encontra com Luísa no parque. Chega o dia da apresentação da peça e todos aguardamPoliana. Luísa vai assistir à apresentação de Poliana .Durval fala para Mirela que Raquel está trancada no quarto e não quer sair.



Mirela conta para Durval que Raquel está namorando com Guilherme. Durval pergunta para Raquel se ela está namorando com Guilherme. Luísa se emociona com a apresentação de Poliana.