SBT – As Aventuras de Poliana – Marcelo fala sobre Luísa para Yuri

Débora reclama para Salvador que os alunos não obedecem ordens. Hugo pergunta para Marcelo porque ele tirou nota baixa no trabalho de produção de um vídeo. Afonso chega e provoca Marcelo. Luísa conta para Claudia e Joana que ganhou um anel de compromisso de Afonso. Afonso vai com Hugo reclamar de Marcelo para a diretora Ruth. Felipa diz para Yasmin que quer conhecer sua casa. Verônica pede desculpas para Gleyce sobre o ocorrido com Felipa. Roger diz para Gleyce que não irá admitir que ela se aproveite de sua família. Sérgio liga para Joana e conta que Waldisney pegou ele com Mário e Luigi na 0110.



Jeferson fala para Vinícius que viu Waldisney falando ao celular na padaria e logo depois os capangas chegaram. Waldisney pergunta para Joana sobre a foto dos filhos que ela tinha sobre a mesa de trabalho. Guilherme chega com Raquel na padaria e Vinicius fica com ciúmes.



Guilherme conversa com Raquel e diz que não imagina o que Mirela pode fazer agora que descobriu que ele e Raquel estão juntos. Durval chega e diz que não quer que Raquel leve Guilherme em sua casa sem avisá-lo. Marcelo fala sobre Luísa para Yuri, Débora chega e pergunta para Marcelo se ele tem algo a lhe dizer. Kessya joga fora as roupas de Felipa.



Gleyce pede perdão a Kessya, por ter dado as roupas de Felipa para ela. Yasmin mostra sua casa para Felipa. Raquel resolve participar da peça de teatro e surpreende Poliana, João e principalmente Lorena. Sérgio e Joana chegam em casa e conversam com Mário e Luigi. Durante a conversa Waldisney chega para visitá-los e vê todos juntos. Débora conta para Salvador que Marcelo pediu um tempo a ela. Waldisney descobre que Sérgio e Joana são casados.