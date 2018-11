SBT – As Aventuras de Poliana – Marcelo vai novamente atrás dos pais de João

Guilherme diz a Brenda que é melhor eles se afastarem. Luísa vai com Glória a reunião do comitê. Ruth e Glória estão preocupadas com o comitê. Sérgio apresenta sua nova ideia de jogo. Débora fala para Luísa não interferir na relação dela com Marcelo. Poliana lembra de alguns momentos com João. Otto não gosta da ideia do novo jogo de Sérgio. Raquel não quer falar com Guilherme. As crianças da escola pedem para Salvador fazer o mapa nazal. Raquel diz para Guilherme que viu ele beijando Brenda e termina o namoro. Antonio leva livros para João.



Luísa quer quitar a dívida com Sr. Pendleton. João vai pegar comida e se esconde embaixo da mesa para Luísa não vê-lo. Na cozinha, João se esconde de Nanci e pega comida. Marcela fica furiosa porque Marcelo ligou para Luísa e não para ela. Lucas Tuber oferece ajuda para Raquel deixar ele levar suas coisas. Poliana chama atenção porque estão fazendo bagunça.



Marcelo vai novamente atrás de dona Lourdes procurar pelos país de João e implora por mais uma informação. Poliana reúne os alunos para gravar um vídeoclip. Sr. Pendleton solicita o comparecimento de Mário, Benício, Gael e Lorena na mansão. Roger avisa aos funcionários da 0110 que o sistema está totalmente protegido. Nanci quer saber o que Antonio está fazendo no quartinho. Vinícius fala para Mirela que Guilherme e Raquel brigaram. Raquel pergunta a Nanci e Antonio porque a cozinha está bagunçada.



